Valtteri Bottas diz que Williams pode brigar com a Mercedes

Uma das surpresas da temporada, o finlandês Valtteri Bottas voltou a se destacar neste domingo, no GP da Alemanha. O piloto da Williams terminou a prova em segundo lugar no Circuito de Hockenheim, à frente do inglês Lewis Hamilton, e ganhou confiança para tentar brigar com a Mercedes por vitórias nas próximas etapas da Fórmula 1.

Para o piloto, a colocação superior a de Hamilton mostra que a equipe britânica tem condições de duelar com os favoritos ao título. "Manter um carro da Mercedes atrás no fim da corrida foi muito promissor, mostra que é possível. Nosso carro é muito forte", comentou.

Ao segurar Hamilton, segundo colocado no campeonato, Bottas obteve seu terceiro pódio consecutivo na temporada. Com a regularidade, o finlandês vem mostrando que a Williams é a equipe com maior potencial para alcançar a Mercedes, que não deve perder o título do Mundial de Construtores. Mas deve levar o Mundial de Pilotos com Hamilton ou Nico Rosberg.

"Estou muito feliz com o jeito como a corrida aconteceu hoje", avaliou Bottas. "Como equipe, fomos um pouco azarados por não ter os dois carros no pódio, já que tínhamos ritmo para tanto", declarou o finlandês, que já aparece em quinto lugar na classificação geral.