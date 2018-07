Valtteri Bottas vibra com pole no Bahrein: 'Espero que seja a primeira de muitas'

O finlandês Valtteri Bottas conquistou neste sábado, no GP do Bahrein, a sua primeira pole position da carreira na Fórmula 1. O piloto venceu a briga direta com o seu companheiro de Mercedes, o inglês Lewis Hamilton, que largará da segunda posição, e comemorou o feito inédito.

"Estou muito, muito feliz. Minha primeira pole na carreira. Esta é minha quinta temporada na Fórmula 1. Demorou algumas corridas, mas espero que seja a primeira de muitas", comemorou o piloto, que foi companheiro do brasileiro Felipe Massa na Williams na última temporada.

O direito de largar na primeira colocação veio com muito esforço. Valtteri Bottas assegurou o melhor tempo no último minuto do treino classificatório. Cravou 1min28s769, superando por pouco Lewis Hamilton, que fez a sua melhor volta em 1min28s792.

"Gostaria de agradecer muito a equipe por me dar esse carro para dirigir. Os dois carros estão na primeira fila. Acho que fizemos um grande trabalho neste final de semana, focado nas condições de pista do final da tarde. Conseguimos melhorar o tempo com a pista mais fria e espero que isso nos ajude amanhã (domingo)", completou o finlandês.

Lewis Hamilton, que lidera o campeonato ao lado do alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, fez questão de exaltar o desempenho do companheiro de equipe pelo feito inédito na carreira. "Primeiramente, gostaria de parabenizar o Valtteri. Ele tem trabalhado duro, colaborado bastante com a equipe e hoje (sábado) ele foi o mais rápido. Fez o melhor trabalho, então tiramos o chapéu para ele", comentou.

Sobre o comportamento do carro, Lewis Hamilton comentou que foi nítida a superioridade sobre as Ferraris, mas evitou falar em favoritismo. "Tivemos uma margem de vantagem no classificatório, mas geralmente na corrida eles ficam um pouco mais rápidos, vamos ver amanhã (domingo). Será uma batalha dura, difícil para todos especialmente por conta das variações de temperatura e desgaste dos pneus", completou.

A terceira etapa da temporada de 2017 da Fórmula 1 tem largada programada para este domingo, às 12 horas (de Brasília), no circuito de Sakhir.