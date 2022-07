Velopark volta ao calendário da Stock Car e terá estreia de Felipe Massa

A pandemia da covid-19 afastou a Stock Car de uma das provas mais tradicionais de sua história. Foram dois anos sem que a maior competição de automobilismo brasileiro fosse disputada no Rio Grande do Sul, no Autódromo Velopark. As corridas deste fim de semana também marcam a estreia de Felipe Massa no circuito gaúcho. O traçado tem pouco mais de dois quilômetros de extensão e é histórico porque recebeu a corrida de número 500 da categoria.

"Sempre acompanhei as corridas pela televisão. É uma pista pequena, que parece um kartódromo, com duas retas médias, curvas de baixa velocidade e freadas fortes. É um traçado travado, ainda mais para o carro da Stock Car. A temperatura vai estar mais baixa e existe a possibilidade de chuva no fim de semana", afirmou Massa, antenado com os desafios. "Espero me adaptar o mais rapidamente e ter um carro competitivo, porque teremos muitos pontos em disputa."

Além dele, outros dez pilotos também farão suas estreias no circuito, como o campeão da Fórmula Indy em 2004, Tony Kanaan, e Gianluca Petecof. O último vencedor da prova foi Rubens Barrichello, que recentemente completou 50 anos nas pistas do Autódromo Velocittá. "Já faz alguns anos que a gente não volta ao Velopark. E depois de tanto tempo sem andar de Stock Car, tudo o que eu quero é andar no fim de semana e continuar nossa competitividade. Meus filhos estarão comigo, então estou muito feliz, indo com uma cabeça boa para essa estapa", afirmou Barrichello.

O Velopark está localizado em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre. O autódromo já recebeu 18 provas do campeonato e está empatado com o Autódromo Velocittá, em Mogi Guaçu-SP. Interlagos lidera o ranking, com 142 provas.

Os primeiros treinos da rodada dupla no Velopark acontecem na sexta-feira. No sábado, o treino classificatório é às 9h15 e a largada, às 14h10. No domingo, a classificação começa 9h45 e a largada, às 14h10. Estadão, Band, Sportv e o canal da Stock Car no Youtube, entre outras plataformas, vão transmitir ao vivo as corridas.