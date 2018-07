Rosberg se diz 'muito otimista' para GP da Áustria de Fórmula 1

O alemão Nico Rosberg chega para o GP da Áustria de Fórmula 1, neste domingo, como atual vencedor da prova, que voltou ao calendário no ano passado depois de 11 anos sem ser disputada. E por mais que tenha pilotado somente em uma oportunidade no Circuito de Spielberg na categoria, o piloto da Mercedes disse que o retrospecto é suficiente para deixá-lo "muito otimista".

"Eu não penso tanto sobre o passado ou coisas assim. Para mim é agora. Ultimamente temos ido bem. Claro, no Canadá nem tanto, já que perdi lá, mas eu estou me sentindo bem. É ótimo estar aqui, eu ganhei aqui no ano passado, então chego muito otimista. Nós temos um grande carro, então deverá ser um grande fim de semana", declarou nesta quinta-feira.

O piloto ainda concordou com seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, na avaliação de que o carro de 2015 está ainda melhor que o do ano passado. "Penso basicamente o mesmo. É bastante semelhante, porque não mudou muito o regulamento. É basicamente a evolução contínua, então é bastante semelhante."

Mas Rosberg precisará tirar mais de seu carro se quiser vencer a luta interna com Hamilton, que vem de vitória no GP do Canadá. O alemão é o segundo colocado da temporada, com 134 pontos, 17 atrás do inglês.