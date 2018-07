Vergne revela que não correrá pela Toro Rosso em 2015

Jean-Eric Vergne confirmou nesta quarta-feira que não correrá pela Toro Rosso na temporada de 2015 da Fórmula 1. O piloto francês, que estava na equipe italiana como titular desde 2012, fez o anúncio da sua saída por meio de sua página no Twitter, antecipando o anúncio do próprio time baseado em Faenza.

"Apesar de uma boa temporada e 22 pontos, eu não guiarei mais pela Toro Rosso em 2015. Agradeço por estes anos. Vamos para outro grande desafio", escreveu Vergne, de 24 anos de idade, em sua rede social.

Vergne acabou deixando a Toro Rosso em meio a um cenário que chegou a se desenhar como favorável para a sua permanência. Na metade deste ano, a equipe chegou a anunciar que o francês seria substituído pelo Max Verstappen, mas a promoção do russo Daniil Kvyat para a Red Bull, equipe mãe da Toro Rosso, havia recolocado o piloto na briga por uma vaga de titular do time para 2015.

Entretanto, o francês acabou confirmando a sua saída e ainda não revelou qual será o próximo passo de sua carreira no automobilismo. Com a vaga aberta pelo francês, o espanhol Carlos Sainz Jr, campeão da Fórmula Renault 3.5 e piloto júnior na Red Bull, aparece como principal favorito a ocupar o posto de titular da Toro Rosso. Ele foi para a pista na última terça-feira pela Red Bull no primeiro dos dois dias do teste final desta temporada da F1.