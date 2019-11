Verstappen afirma que ter derrotado Hamilton em Interlagos foi especial

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, disse neste domingo que mais do que ter vencido o GP do Brasil de Fórmula 1, o momento especial do dia foi superar o campeão do mundo, Lewis Hamilton, da Mercedes, nas disputas na pista. O piloto ganhador da corrida em Interlagos elogiou o trabalho da equipe no fim de semana e disse que o resultado positivo ajuda a planejar melhorias no carro para 2020.

Verstappen foi o pole position e vencedor do GP do Brasil, em um resultado que lhe fez se redimir do erro do ano passado. O holandês liderou a maior parte da prova, até colidir com o retardatário Esteban Ocon, ter de ir aos boxes e permitir que Hamilton vencesse. Nesta vez o piloto da Red Bull não deu chances para surpresas e venceu pela terceira vez no ano. As outras duas vitórias foram na Hungria e na Áustria.

"Muitas coisas aconteceram nessa corrida. A largada foi boa. Eu tive um problema no começo que meus pneus ficaram muito gastos. Tive a sorte também de o Hamilton ter ficado preso no tráfego no meio da corrida", disse Verstappen. "Batalha contra o atual campeão do mundo é sempre satisfatório. Foi especial ter vencido. Nós nos divertimos bastantes nesta prova", completou.

Red Bull Redemption Max charged hard to take career win number 8⃣ in Brazil!#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/uzn7gd00Tp — Formula 1 (@F1) November 17, 2019

Com a vitória no Brasil e o abandono de Charles Leclerc, da Ferrari, o holandês assumiu a terceira posição na classificação geral do campeonato. Se confirmar essa posição ao fim do ano, o ano vai dar a Verstappen o seu melhor resultado da carreira. "É importante ter vencido a corrida. Com isso, aprendemos muito para o próximo ano e isso indica um bom início para nosso trabalho no ano que vem. Estou feliz com o progresso", comentou.

O piloto de 22 anos afirmou que ao ter batalhado com Hamilton ao longo do fim de semana, adquiriu uma boa experiência. "Lewis estava muito veloz, então tive de continuar forçando. O esforço da equipe foi incrível. Os mecânicos foram excelentes nas trocas de pneus. Aprendi o quanto é importante ter um ritmo consistente, porque foi isso que me deu a vitória", explicou.