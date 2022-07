Verstappen agradece apoio da torcida e espera novo duelo com a Ferrari

Max Verstappen confirmou o favoritismo e venceu a sprint race do GP da Áustria na manhã deste sábado. O holandês, que chegou a brigar com as Ferraris de Leclerc e Sainz logo na largada, disparou na frente e conseguiu confirmar mais uma vitória tranquila, o que originou muita festa dos torcedores presentes no autódromo. Ele, inclusive, agradeceu o apoio dos fãs.

"Sim, foi ótimo ver muita fumaça no final. Foi muito bom. Eu acho que foi uma corrida decente, tivemos um bom ritmo no início. Depois disso, tínhamos ritmos parecidos. Então, sim, foi bom!", falou Verstappen.

Os oito pontos conquistados neste sábado deixaram Verstappen ainda mais na liderança do mundial de pilotos com 189 pontos, contra 151 do seu companheiro de equipe, Sérgio Perez. Charles Leclerc soma 145, enquanto Carlos Sainz tem 133.

Apesar da vitória tranquila, o holandês acredita que terá uma batalha interessante com os pilotos da Ferrari. Segundo o atual campeão, o ritmo foi muito semelhante e que a disputa entre Sainz e Leclerc o ajudou a abrir vantagem.

"Então, eu tenho uma expectativa para amanhã (domingo). Vai ser uma batalha muito interessante mais uma vez. Bem, amanhã a corrida será um pouco mais longa e vai ser um pouco traiçoeira (a escolha) dos pneus. Vamos ver. O carro está bom, alguns pequenos ajustes, mas, no geral, estamos competitivos em mais um final de semana", completou.

Em busca de mais uma vitória na temporada, Max Verstappen volta à pista do GP da Áustria neste domingo. A largada está prevista para acontecer às 10h, horário de Brasília.