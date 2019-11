Verstappen ataca queda da Ferrari: 'É o que acontece quando você para de trapacear'

O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, ironizou neste domingo os resultados recentes da Ferrari nas últimas corridas da Fórmula 1. Após ser terceiro colocado no GP dos Estados Unidos, em Austin, o jovem corredor de 22 anos comemorou ter superado os dois carros da Ferrari e atribuiu o resultado ao possível fim de uma trapaça feita pela equipe italiana em provas anteriores deste campeonato.

Antes da disputa, a Red Bull havia pedido à Federação Internacional de Automobilismo (FIA) um esclarecimento formal das regras técnicas sobre o fluxo de combustível para o motor dos carros. A atitude foi tomada depois de a escuderia suspeitar que a Ferrari pudesse se beneficiar de algum procedimento irregular nesse aspecto. Apesar disso, não houve investigação formal sobre a equipe italiana.

"Foi analisado corretamente agora, mas temos de ficar de olho nisso", disse Verstappen ao canal holandês de televisão Ziggo Sport. "É isso o que acontece quando você para de trapacear", completou o piloto, ao ser questionado se depois da reclamação a Ferrari, de fato, perdeu rendimento.

Verstappen e a Red Bull ficaram desconfiados de que a Ferrari estava com alguma vantagem depois de ter conquistado cinco pole positions seguidas e vencido três provas depois das férias de verão na Europa. No entanto, o holandês desbancou nos Estados Unidos a dupla formada por Sebastian Vettel e Charles Leclerc, ao subir ao pódio. A prova foi vencida por Valtteri Bottas, com Lewis Hamilton em segundo lugar. O resultado deu ao inglês seu sexto título mundial na carreira.

Happy with our podium! We had a good pace, great race and did the best we could. Congrats to Lewis on a phenomenal 6th World Championship #KeepPushing #USGP pic.twitter.com/XFeNF09xpL — Max Verstappen (@Max33Verstappen) November 3, 2019

No campeonato, o holandês está na quarta posição, apenas 14 pontos atrás de Leclerc. Restam ainda duas provas para o encerramento. A próxima etapa será no Brasil, em Interlagos. A corrida será disputada no próximo dia 17.