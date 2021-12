Largando em 3º, Verstappen seca Hamilton e repetirá estratégia para ser campeão da F-1 em Jeddah

O mundial de Fórmula 1 pode ter seu desfecho neste domingo em Jeddah, na Arábia Saudita. Max Verstappen luta por seu primeiro título mundial e tenta sacramentá-lo com uma combinação de resultados na prova. Se vencer a corrida, o holandês terá de torcer para que Lewis Hamilton termine apenas em 7º para levantar o troféu. Caso vença e some o ponto extra da melhor volta, bastará que o heptacampeão mundial fique em 6º.

Já se Verstappen conquistar o segundo lugar, terá de esperar para que Hamilton termine fora das 10 primeiras posições. Agora, se o holandês ficar em segundo e somar o ponto extra, o britânico, mesmo concluindo a prova em 10º lugar, não evitará o título do piloto da Red Bull. Porém, o caminho de Verstappen para o título mundial ganhou novas chicanes após o erro no treino classificatório que o deixou na 3º posição no grid.

Leia Também Verstappen bate em muro no final e deixa pole com Hamilton na Árabia Saudita

O treino que definiu as posições de largada para o GP da Arábia Saudita trouxe boas e más notícias para Verstappen. O holandês vinha fazendo uma volta dois décimos mais rápida que a de Hamilton e garantiria a pole position nos minutos finais da classificação. Mas, no último setor, o carro acabou escorregando e chocou a parte traseira com o muro, o que fez o líder do mundial terminar a classificação em 3º e ver o rival britânico largar na primeira posição.

Os últimos dois Grandes Prêmios, disputados no Brasil e no Catar, deixaram a vida de Max Verstappen mais difícil na luta por seu primeiro título na Fórmula 1. Apesar de chegar nas duas vezes em 2º lugar, o holandês viu a distância para o heptacampeão Lewis Hamilton cair para oito pontos no mundial de pilotos. O que mais preocupava a Red Bull de Verstappen, no entanto, era a superioridade nas retas que a Mercedes de Hamilton passou a demonstrar nos últimos fins de semana.

BOA NOTÍCIA

Ainda assim, a Red Bull viu o desempenho de seu carro no circuito de rua de Jeddah surpreender. A expectativa era por ver as Mercedes melhores novamente, mas Verstappen e Pérez deram indícios de que a briga neste domingo será roda com roda. A perigosa pista saudita não apresenta muitos pontos de ultrapassagem, o que dificultará o trabalho para Verstappen chegar na primeira posição. A presença de Bottas na segunda colocação do grid, como um guardião do companheiro de Mercedes, também é um empecilho. Por isso, a Red Bull deve trabalhar com a estratégia de um "undercut" para apagar a falha cometida no sábado.

A expressão em inglês significa, na prática, uma tentativa de ultrapassagem no pit stop e foi utilizada muitas vezes na temporada. O carro que vem atrás para de forma antecipada nos boxes para fazer a troca de pneus. Voltando para a pista com um conjunto mais novo, pode acelerar e ganhar tempo em comparação ao carro que vinha à frente (que segue com pneus usados). Por vezes, o ganho de um segundo ou menos já é suficiente para a ultrapassagem ser confirmada na parada de boxes do rival. Outra possibilidade para Verstappen é repetir as boas largadas que tem feito. No México, o holandês largou no mesmo 3º lugar, com as Mercedes à sua frente, e conseguiu pular para a ponta na primeira volta.

EMOÇÃO ATÉ A ÚLTIMA BANDEIRADA

Caso Lewis Hamilton fature sua terceira vitória consecutiva, poderá chegar empatado ou com uma diferença mínima de um ponto em relação a Verstappen. Se isso acontecer, a decisão do campeonato ficará para o GP de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, que acontece já no próximo fim de semana. Por isso, o trabalho em equipe terá importância redobrada, seja para Red Bull ou Mercedes, que também batalham pelo mundial de construtores.

A largada para o GP da Arábia Saudita está agendada para 14h30 (horário de Brasília) deste domingo. A pista nova, perigosa e com muitos pontos de aceleração em Jeddah promete trazer emoção já na primeira curva com Hamilton, Bottas, Verstappen e Leclerc largando nas duas primeiras filas.