Verstappen celebra pole no GP do México: 'Mostramos que somos os mais rápidos'

Max Verstappen voltou a brilhar neste sábado e conquistou a pole position para o GP do México de Fórmula 1. O piloto da Red Bull cravou 1min14s758 e quebrou o recorde do Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México.

O giro do holandês foi apenas um milésimo mais rápido que a marca registrada pelo australiano Daniel Ricciardo, também com a Red Bull, em 2018. "Terminar no topo é incrível", celebrou Verstappen.

"Um grande 'muito obrigado' ao time, eles trabalharam duro. Eles sempre dão o máximo e trazem novas peças para o carro. Hoje nós mostramos que somos os mais rápidos", elogiou o piloto.

"Você sempre espera [fazer a pole] e dá o máximo, tentando encontrar o melhor equilíbrio para o carro no Q3. Hoje, conseguimos fazer tudo isso. Foi um dia muito interessante", descreveu o holandês.

Verstappen também comemorou o desempenho da Red Bull frente aos concorrentes: "Nas últimas corridas, a Ferrari esteve realmente rápida nas retas, mas estar de volta à pole aqui é incrível".

Questionado sobre a largada deste domingo, na qual deve sofrer ataques da dupla da Ferrari - o monegasco Charles Leclerc larga em segundo, à frente do companheiro alemão Sebastian Vettel -, o pole position se disse confiante. "Nós vamos dar o máximo. De qualquer forma, temos um carro muito bom para a corrida. Mesmo que algo aconteça na largada e percamos uma posição, ainda seremos rápidos", projetou.