Verstappen credita vitória em prova caótica na Alemanha a 'decisões certas'

Max Verstappen havia dito, na véspera do GP da Alemanha da Fórmula 1, que "tudo poderia acontecer" na corrida. O piloto holandês da Red Bull estava certo e, parecendo saber o que viria pela frente, adotou a melhor estratégia na prova maluca cheia de acidentes para chegar na frente no traçado alemão, neste domingo.

Verstappen teve inteligência para trocar os pneus no momento certo da corrida e tranquilidade para sustentar a liderança até o final. O holandês, que conquistou sua segunda vitória na temporada e a oitava na carreira, destacou que o fato de, no geral, ter tomado as decisões certas foi fundamental para triunfar no circuito alemão.

"Foi uma corrida incrível de vencer, realmente estava complicado na pista e conseguimos tomar as decisões certas", relatou. "Tivemos um pequeno momento de erro com pneus slick, mas foi uma rodada muito legal. Eu gostei disso. A corrida foi mais uma questão de não cometer erros. A gente aprende isso com o passar dos anos", emendou o piloto da Red Bull.

Agora com 162 pontos, Verstappen ainda segue em terceiro na classificação do Mundial de Pilotos, mas diminuiu a desvantagem em relação ao segundo colocado Valtteri Bottas e ao líder Lewis Hamilton, que soma 223 pontos. A dupla da Mercedes não pontuou no GP da Alemanha, já que Hamilton foi o 11º colocado e Bottas abandonou a prova.