Verstappen dá 'tortada' na cara de Coulthard, em comemoração pelo aniversário do escocês

Este sábado foi dia de comemoração dupla para o piloto holandês Max Verstappen. Além de garantir a pole position no GP do Bahrein, aproveitou para pregar uma peça no amigo e ex-piloto David Coulthard, que faz aniversário e completa 49 anos.

Após a tradicional entrevista posterior à classificação, o escocês levou uma "tortada" na cara. O bolo de aniversário que estava nas mãos do piloto da Red Bull ficou amassado depois da brincadeira, que foi motivo de gargalhadas entre os que presenciaram a cena na entrada do pit lane.

Leia Também No Bahrein, Verstappen confirma boa fase e conquista 1ª pole da Fórmula 1 em 2021

Em todos os Grandes Prêmios, após o treino de classificação, um ex-piloto de Fórmula 1 é responsável por fazer as entrevistas com os pilotos que largam nas três primeiras posições. O primeiro a ser entrevistado neste sábado foi Max Verstappen, que cravou a melhor marca. Em seguida, o britânico Lewis Hamilton, que completa a primeira fila e, por fim, o finlandês Valtteri Bottas, que sairá da terceira posição. Feitas as entrevistas, veio a surpresa. O holandês não teve medo de levar o bolo de encontro com o rosto de Coulthard, que saiu rindo da situação.

O presente de aniversário que Max Verstappen deu para David Coulthard pic.twitter.com/rEF1Ei4kkO — Felipe Meira (@Felipemmeira) March 27, 2021

Dono de 13 vitórias e 62 pódios, o piloto escocês começou sua trajetória na Fórmula 1 em 1994, correndo pela Williams, entrando na vaga do tricampeão Ayrton Senna, que morreu após grave acidente em Ímola no início daquela temporada. Entre 1996 e 2004, pilotou na McLaren, onde conquistou o vice-campeonato mundial em 2001. Em 2005, Coulthard ingressou na Red Bull, mesma equipe de Max Verstappen. Na equipe austríaca ficou suas últimas quatro temporadas na categoria máxima do automobilismo, a qual deixou ao fim de 2008.

O GP do Bahrein, que inaugura a temporada 2021 da Fórmula 1 terá sua largada ao meio-dia (horário de Brasília) e transmissão dos canais Band e BandSports. Diante da primeira sessão de treinos classificatórios, tudo leva a crer numa temporada mais competitiva, com maior paridade entre as equipes e disputa intensa entre Max Verstappen, que busca seu primeiro título mundial, e Lewis Hamilton, dono de sete e que almeja quebrar ainda mais recordes.