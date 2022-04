Verstappen dá volta em Hamilton e vence GP de Ímola; Ferrari fica fora do pódio

Max Verstappen teve um desempenho dominante em Ímola neste final de semana e conquistou sua 22º vitória na Fórmula 1. Pole position e vencedor da sprint race, o atual campeão foi o primeiro colocado do GP da Emília-Romagna neste domingo, em dobradinha da Red Bull com Sergio Pérez, e ainda fez o heptacampeão Lewis Hamilton de retardatário.

O terceiro lugar ficou com Lando Norris, favorecido no final por um erro de Charles Leclerc, que danificou a asa dianteira ao bater na barreira de proteção e caiu para nono, mas terminou em sexto. No fim das contas, o domingo foi de lamentos para Ferrari, pois Carlos Sainz se envolveu em um acidente com Daniel Ricciardo na largada e abandonou a segunda prova seguida.

O triunfo dominante tira Max Verstappen da quinta colocação do campeonato e o leva para a vice-liderança, seguido pelo companheiro Sergio Pérez em terceiro. Dono do primeiro lugar do pódio, da pole position, vencedor do sprint e autor da volta mais rápida, o holandês somou 34 pontos e chegou aos 59. Leclerc, contudo, continua em primeiro, com 86 pontos.

Verstappen foi bem na largada e disparou na ponta, enquanto Leclerc caiu para o quarto lugar ao ser ultrapassado por Pérez e Norris. Já o parceiro de Ferrari do francês, Carlos Sainz, não se deu bem com a pista molhada, sofreu um contato de Ricciardo e foi parar na caixa de brita junto com o australiano. “Daniel me acertou”, lamentou por rádio o ferrarista, antes de abandonar a prova, diferente do piloto da McLaren, que voltou em último.

As melhores reações da largada foram de Kevin Magnussen, do oitavo para o quinto lugar, e de George Russel, que levou sua Mercedes da 11º para a sexta colocação. Companheiro de Russell, Lewis Hamilton teve um desempenho fora de seus padrões e ficou em 12º após largar em 11º.

O acidente envolvendo Ricciardo e Sainz deixou o safety car na pista até a volta 5. A partir daí, Leclerc começou sua jornada em busca da recuperação. Na volta 8, conseguiu roubar a terceira colocação de Lando Norris e iniciou a perseguição a Sergio Pérez, protagonista de uma corrida muito consistente e efetiva na defesa para proteger a vice-liderança. Enquanto isso, Verstappen abria distância lá na frente.

A liderança confortável do atual campeão foi marcada por um episódio jamais imaginado. Hamilton, em 12º lugar, tomou uma volta do holandês. O inglês viu as bandeiras azuis serem sacudidas à sua frente na volta 41 e, na condição de retardatário, permitiu a passagem do rival com o qual disputou o título do ano passado.

A corrida ficou mais fria em sua segunda metade, mas as voltas finais reservaram surpresas. Leclerc estava se aproximando de Pérez quando rodou e bateu na barreira de proteção. A asa dianteira do carro ficou danificada e o monegasco voltou em nono lugar após parar nos boxes. Com isso, a terceira colocação caiu nas mãos de Norris.

Leclerc recuperou algumas posições, mas não houve tempo para grande reação. De qualquer forma, terminou em sexto e diminuiu o prejuízo. Já Verstappen e Pérez, seguidos por Norris, cruzaram tranquilos a linha de chegada para confirmar a dobradinha da Red Bull em um dia bastante frustrante para a Ferrari.

Veja como ficou a classificação final do GP da Emília-Romagna:

1º. Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1h32min07s986

2º. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) - a 16s527

3º. Lando Norris (ENG/McLaren)- a 34s834

4º. George Russell (ING/Mercedes) - a 42s506

5º. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) - a 43s181

6º. Charles Leclerc (MON/Ferrari) - a 65s072

7º. Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) - a 61s110

8ª. Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) - a 70s892

9º. Kevin Magnussen (DIN/Haas) - a 75s260

10º. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) - 1 volta

11º. Alexander Albon (TAI/Williams) - 1 volta

12º. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 1 volta

13º. Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1 volta

14º. Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 1 volta

15º. Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo) - 1 volta

16º - Nicholas Latifi (CAN/Williams) - 1 volta

17º - Mick Schumacher (ALE/Haas) - 1 volta

18º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) - 1 volta

Fernando Alonso (ESP/Alpine)

Carlos Sainz (ESP/Ferrari)