Verstappen desafia companheiros de F1 em corrida de barcos, caminhões e ordenha de vacas; veja vídeo

Acostumado a enfrentar seus adversários nos circuitos de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen participou de uma corrida pouco convencional antes do GP de Estíria, na Áustria. Ao lado de Sergio Pérez, Pierre Gasly e Yuki Tsunoda, o piloto da Red Bull desafiou os companheiros para uma 'caça ao tesouro' com elementos da cultura austríaca, em ação promovida pela Red Bull Racing.

Usando trajes típicos, o quarteto encarou uma corrida de barco e uma disputa de habilidade com Pinzguaer — caminhões de seis rodas para terrenos irregulares —, e até mesmo a ordenha de vacas. Verstappen comentou a experiência de pilotar um veículo bastante diferente de um carro de Fórmula 1.

"Honestamente, nunca tinha visto nada como o Pinzgauer antes. Foi muito bom dirigi-lo! É sempre bom correr na Áustria e, agora, temos a oportunidade de fazê-lo duas vezes. É o nosso GP e já o ganhamos antes, então, espero que possamos ter dois bons fins de semana aqui", disse o atual líder da temporada.

Intitulado 'Fórmula Schnitzeljagd', o projeto teve como cenário as paisagens austríacas, levando os pilotos a conhecer as raízes culturais do país. "Foi o melhor tipo de preparação que você pode ter para o fim de semana de corrida", completou Verstappen.

O GP de Estíria acontece neste domingo, dia 27, às 10h (horário de Brasília). Os treinos livres ocorrem nesta sexta-feira e no sábado.

Veja o vídeo do desafio abaixo