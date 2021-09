Verstappen descarta 'muita festa' na Holanda por concentração para o GP de Monza

Max Verstappen vibrou muito após ser o primeiro holandês a ganhar um GP da Fórmula 1 no país. Fez festa com a torcida pelo triunfo em Zandvoort, que o recolocou na liderança do Mundial de Pilotos da Fórmula 1, mas descartou seguir em comemoração para já iniciar a concentração para Monza, no próximo fim de semana.

"Não terá muita festa, não. Vou para casa descansar e já me concentrar para o GP de Monza que também será muito complicado no próxinmo fim de semana", disse o holandês da Red Bull após cruzar em primeiro neste domingo sem ter sua vitória ameaçada. Depois de lutar muito para voltar ao topo, agora ele quer abrir vantagem sobre Hamilton, atualmente em três pontos.

Apesar de a prova na Holanda ter sido de amplo domínio do novo líder do Mundial, Verstappen não viu assim de dentro do cockpit. "A corrida inteira foi muito disputada entre mim e Lewis", disse o holandês. "Ele estava realmente colocando pressão, dando ótimas voltas, acho que principalmente depois da parada final, ele com pneu médio e eu com o pneu duro, mas felizmente foi o suficiente. Foram 72 voltas sendo empurrado, mas foi legal."

Verstappen conseguiu segurar Lewis Hamilton sempre com vantagem boa e não viu o rival conseguir em momento algum tentar ultrapassá-lo. Para ele, o momento decisivo foi a ótima largada, na qual evitou uma possível pressão da Mercedes.

"Você vê essa disputa o ano inteiro, Mercedes e nós, temos sido muito próximos um do outro", observou. "Claro que estou muito satisfeito, ontem já com a pole, mas também por vencer a corrida. O crucial hoje foi antes de mais nada, o começo. E então, durante a corrida, eu estava apenas administrando essa lacuna para que eles não pudessem nos prejudicar."

Além de agradecer muito à torcida, Verstappen estava visivelmente emocionado pela presença de Guilherme Alexandre, o rei da Holanda, no circuito em Zandvoort. "É uma sensação incrível vencer na frente dos fãs, mas também o rei estava assistindo com a família real, então foi um dia incrível", afirmou Verstappen. "Eu conheço os fãs, é claro que eles sempre têm grandes expectativas quando você vem aqui, eles querem que você ganhe, mas nunca é tão fácil."