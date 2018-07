Verstappen diz que Ricciardo tem grande chance de permanecer na Red Bull

O piloto holandês Max Verstappen afirmou nesta quinta-feira que são grandes as chances de ter o australiano Daniel Ricciardo ao seu lado na Red Bull na próxima temporada da Fórmula 1. Seu companheiro só tem contrato com o time austríaco até o fim do ano e ainda trabalha na possível renovação do vínculo.

"As chances para ele ficar são grandes", declarou Verstappen, nesta quinta-feira, às vésperas do GP da Áustria, na cidade de Spielberg. "Ele já está aqui, não está? Ele é um grande companheiro de equipe. Nos divertimos muito juntos. Mas, quando estamos dentro do carro, forçamos até o limite."

Verstappen classificou Ricciardo como o "parceiro perfeito" na Fórmula 1. "Eu adoro trabalhar com ele. Ele é um dos melhores companheiros de equipe neste paddock em termos de relacionamento. Mas também um dos mais difíceis (de vencer). Mas eu gosto de competição, então, é perfeito tê-lo como parceiro."

Questionado sobre o seu futuro, Ricciardo afirmou nesta quinta que gostaria de definir onde vai correr o mais rápido possível. "Eu gostaria de ir para o recesso de verão (europeu) com a minha mente leve", declarou o australiano, referindo-se ao período de quase um mês entre o GP da Hungria, no dia 29 de julho, e o GP da Bélgica, em 26 de agosto.

Ricciardo afirmou que o acerto entre Red Bull e Honda para 2019 não vai afetar a sua futura decisão. "Com este acerto, eles estão com todas as cartas na mesa. Eu sei o que posso conseguir. Espero que aconteça algo de bom para todos nós", declarou o australiano.

Os pilotos da Fórmula 1 vão para a pista em Spielberg a partir das 6 horas (de Brasília) da manhã desta sexta-feira para o primeiro treino livre. O segundo está marcado para as 10 horas. No sábado, a terceira sessão livre será às 7 horas e o classificatório, às 10 horas. No domingo, a corrida terá largada às 10h10.