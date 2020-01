Verstappen estende contrato com a Red Bull até 2023

De olho no futuro, a Red Bull assegurou a permanência de Max Verstappen na equipe, nesta terça-feira. O time austríaco, um dos principais da Fórmula 1, estendeu o contrato do piloto holandês até 2023, colocando fim às especulações sobre possíveis transferências do atleta de 22 anos para equipes maiores, como Ferrari e Mercedes. Verstappen tinha vínculo somente até o fim deste ano.

O acerto acontece na esteira da melhor temporada do holandês na Fórmula 1. Em 2019, ele terminou em terceiro lugar no Mundial de Construtores, atrás apenas dos pilotos da Mercedes e à frente dos rivais da Ferrari. Para os próximos anos, Verstappen tem ambições maiores na F-1. "Eu quero vencer com a Red Bull e nosso objetivo é lutar pelo título mundial juntos", declarou o piloto dono de oito vitórias na categoria.

Verstappen entrou na F-1 através do programa de jovens pilotos da Red Bull. Em 2014, se tornou piloto de testes da Toro Rosso, equipe satélite do time austríaco. E, no ano seguinte, se tornou titular da equipe menor. Em 2016, após boas performances, foi transferido para a Red Bull no meio da temporada, substituindo o russo Daniil Kvyat, que então fazia apresentações abaixo do esperado.

"Estou muito feliz de estender minha parceria com o time. A Red Bull acreditou em mim e me deu a oportunidade de começar na Fórmula 1, o que sempre me deixará muito grato", comentou Verstappen, empolgado para disputar mais uma temporada na principal categoria do automobilismo mundial.

Em 2019, o holandês assumiu a posição de piloto número 1 do time austríaco, após a saída do australiano Daniel Ricciardo e a entrada do tailandês Alexander Albon. Na temporada passada, a Red Bull passou a ser municiada pelos motores Honda, que fizeram mais sucesso no time do que na McLaren. "A Honda entrando na equipe e o progresso que fizemos nos últimos 12 meses me dá ainda mais motivação e confiança de que podemos vencer juntos."

Com a renovação do contrato do piloto, a Red Bull garante ao menos um bom e experiente piloto para entrar na era dos novos motores da F-1, a partir de 2021, ano que contará com muitas novidades na categoria.

"É uma notícia fantástica para a equipe a renovação do contrato de Max até a temporada 2023. Diante do desafio das mudanças nas regras em 2021, no nosso horizonte, a continuidade no maior número de áreas possíveis será a chave do sucesso", projeta o chefe da Red Bull, Christian Horner.