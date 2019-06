Verstappen exalta vitória de 2018 na Áustria: 'F-1 se tornou ainda maior no país'

Em 89 corridas disputadas na Fórmula 1, o holandês Max Verstappen conseguiu cinco vitórias. A maior delas foi conquistada no ano passado no circuito de Spielberg, na Áustria, local da nona etapa da temporada de 2019 da principal categoria do automobilismo, a ser disputada neste domingo.

"Depois de vencer a corrida do ano passado, acho que o esporte se tornou ainda maior na Áustria. É ótimo ver tantos fãs apaixonados aqui e esperamos que possamos dar a eles um bom final de semana no Red Bull Ring", disse o piloto, de 21 anos, nesta quarta-feira, durante um evento da Red Bull em Graz, que fica a 80 quilômetros de Spielberg, no qual dirigiu o modelo RB7 da equipe na cidade austríaca.

"Ganhar no Red Bull Ring com um carro da Red Bull foi muito especial. Isso nos dá muita vontade de disputar o GP novamente", afirmou o holandês, quarto colocado na classificação do Mundial, com 100 pontos, 11 atrás do alemão Sebastian Vettel, que ocupa o terceiro lugar pela Ferrari. O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, é o líder, com 187, contra 151 do finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe.

Piloto mais jovem da história da F-1 a vencer uma corrida, em um feito obtido no GP da Espanha de 2016, em Barcelona, Verstappen fez uma análise de como pilotar na Áustria. "É uma volta curta (em termos de tempo), mas a pista é exigente, com todos os tipos de curvas, de modo que o carro precisa estar muito bem equilibrado." O jovem piloto promete total dedicação na prova. "Vamos tentar dar tudo porque esta prova é uma das marcas da nossa equipe e a energia positiva é notada", ressaltou.

O primeiro treino livre do GP da Áustria começa às 6 horas (de Brasília) desta sexta-feira. No mesmo dia, os carros voltam para a segunda sessão de pista às 10h. No sábado, o último treino livre ocorrer a partir das 7h, pouco antes de a classificação para o grid ser iniciada às 10h. A corrida, no domingo, tem largada às 10h10.