Verstappen fecha a pré-temporada da Fórmula 1 no topo; Hamilton roda de novo

O holandês Max Verstappen liderou o primeiro dia da pré-temporada da Fórmula 1 na última sexta-feira e, neste domingo, último dia das atividades no circuito de Sakhir, no Bahrein, repetiu o bom desempenho ao desbancar os rivais e ser o mais rápido novamente, provando que a Red Bull está fortalecida para o início da temporada. Ele registrou o tempo de 1min28s960.

A Mercedes, por sua vez, viveu mais um dia complicado. A escuderia alemã ainda não se ajustou na pré-temporada e viu o heptacampeão Lewis Hamilton perder o controle do carro e rodar pelo segundo dia consecutivo, terminando a atividade na quinta colocação.

A surpresa do treino foi o estreante japonês Yuki Tsunoda, que impressionou pela performance ao terminar em segundo (1min29s053) com a AlphaTauri, que promete um carro competitivo para 2021. Em terceiro, apareceu a Ferrari do espanhol Carlos Sainz (1min29s611). O finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa Romeu, fechou em quarto (1min29s766), logo à frente de Hamilton, e chamou a atenção pela quantidade de voltas: 165.

Assim como a Mercedes, Hamilton ainda não se encontrou. O britânico teve problemas na traseira de seu carro e, após rodar e ficar preso na brita no sábado, rodou novamente neste domingo. Dessa vez, contudo, o atual campeão retornou à pista sem problemas. No fim, completou 54 voltas, segundo menor número entre os 18 pilotos. Seu tempo foi de 1min30s025.

Somente o mexicano Sergio Pérez, que terminou em oitavo, com 49 voltas, andou menos no circuito do Bahrein. "A traseira não parece muito boa com esta nova mudança de regulamento. Mas estamos tentando encontrar o ponto ideal", comentou Hamilton, incomodado com a instabilidade de seu carro.

George Russell pilotou a sua Williams pela primeira vez em 2021. Isso porque o primeiro dia foi dedicado ao reserva Roy Nissany, com Nicholas Latifi assumindo o cockpit do carro no sábado. O britânico completou 157 voltas e fechou o treino na sexta colocação, com a marca de 1min30s117.

A atividade deste domingo, assim como dos outros dias, teve incidentes, mas nada grave. Com a bandeira vermelha decretada e os pilotos retornando aos boxes, Carlos Sainz e Kimi Raikkonen se encontraram e quase colidiram. A dupla precisou usar a área de escape para evitar a batida.

Com a pré-temporada concluída, os pilotos voltam a acelerar daqui a duas semanas, a partir do dia 26 de março, com o primeiro treino livre para o GP do Bahrein, que abrirá a temporada 2021 da Fórmula 1.