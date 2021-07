Verstappen festeja 'carro nos trilhos' e espera seguir competitivo em Silverstone

Max Verstappen não quer saber de euforia após duas vitórias seguidas na Fórmula 1 e a boa vantagem sobre Lewis Hamilton na briga pelo título mundial. Mesmo festejando o fim de semana perfeito na Áustria com o "carro nos trilhos", o piloto da Red Bull Racing já prevê dificuldades no GP de Silverstone, daqui duas semanas, e cobra a equipe para seguir competitiva, agora na casa do rival da Mercedes.

Verstappen abriu 32 pontos sobre Hamilton graças ao brilho que apresentou nas duas corridas seguidas em Spielberg, na Áustria, autódromo da Red Bull Racing. Em busca de seu primeiro título mundial, ele só fala em evolução do carro para evitar frustrações.

"O carro estava nos trilhos. Definitivamente, esta semana ele estava melhor", admitiu o holandês. "Precisamos ter certeza que todos os fins de semana estaremos de volta lá em cima e precisamos ter certeza de que basicamente usamos todo o potencial do carro", enfatizou.

E explicou o que pretende em todas as provas. "Quero dizer: tínhamos um bom carro aqui na Áustria, que foi muito dominante, mas precisamos ter certeza de que em Silverstone estaremos lá (entre os melhores) novamente e é isso que vamos analisar agora, para ter certeza de que somos muito competitivos lá."

Além do carro, Verstappen também festejou a evolução apresentada por ele e pela equipe num domínio de total domínio na Áustria, com direito a largada na pole position, liderança de ponta a ponta, vitória e ponto extra. E, óbvio, agradeceu o apoio maciço da torcida austríaca

"Além do carro, acho que melhoramos em comparação com o fim de semana passado, fizemos algumas coisas para tentar fazer com que dure um pouco melhor na corrida e acho que isso foi demonstrado hoje. E o que foi muito agradável de ver, ainda, foram todos os fãs de volta, ver aquela multidão", disse, feliz da vida com o apoio de mais de 120 mil vozes nas arquibancadas.