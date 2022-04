Verstappen fica irritado após abandonar nova corrida: ‘frustrante e inaceitável'

"Se você deseja brigar por título, coisas como essas não podem acontecer", foi o que afirmou Max Verstappen após precisar abandonar o GP da Austrália por problemas no motor do carro da Red Bull. O holandês deixa de completar uma prova pela segunda vez em três possíveis na temporada, já que o mesmo também havia ocorrido no Bahrein.

"Nós já estamos há quilômetros de distância atrás deles, não quero sequer pensar na briga pelo campeonato neste momento. Acho que o mais importante é começar a terminar as provas", disse.

"Hoje foi mais um dia ruim, eu não tive ritmo e só estava gerenciando meus pneus porque parecia um segundo lugar fácil. Eu sabia que não poderia competir com Charles (Leclerc), não havia maneira possível para tentar pressioná-lo. Mas nós nem chegamos a terminar a etapa, então é bem frustrante e inaceitável", continuou o piloto holandês.

A falha mecânica fez com que Verstappen abandonasse o Circuito de Albert Park na volta 39. O piloto estacionou no canto da pista, pouco antes de o veículo começar a soltar muita fumaça. Antes do início da corrida, houve uma movimentação dos mecânicos em torno do veículo RB18.

"Eu sabia que havia um problema, então sempre existiu um ponto de interrogação sobre terminar a corrida, mas esse tipo de coisa, se você quer lutar pelo título, não pode acontecer."

Verstappen foi vencedor na Arábia Saudita e possui apenas 25 pontos pela sua colocação em Jeddah. Na estreia da temporada, o holandês enfrentou outro problema mecânico. O combustível não estava chegando ao motor do piloto. O chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, disse que compreende as frustrações do piloto.

"É totalmente compreensível a frustração dele. Foi um resultado realmente decepcionante não terminar a corrida. Ainda não sabemos qual o problema, não acho que tenha sido relacionado ao motor, acho que pode ser um problema de combustível, mas precisamos recuperar o carro e ver exatamente o que aconteceu. Até lá, não temos os dados, nem informações. É desesperadamente frustrante não conseguir esses pontos", disse.