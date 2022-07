Verstappen fica surpreso com ritmo da Ferrari, mas vê chances de vencer o GP da França de Fórmula 1

Surpreso sim. Mas confiante também. Esse foi o tom do discurso de Max Verstappen, líder do Mundial de Fórmula 1 com 208 pontos. O piloto holandês esteve com o melhor tempo por várias vezes durante o classificatório, mas no final viu a Ferrari fazer a festa diante de um circuito lotado de torcedores.

Apesar da surpresa, ele disse que a corrida está em aberto e aposta até no fator tempo para apostar numa reviravolta no Grande Prêmio da França. "No domingo vai estar mais quente. Mas acho que no geral o trabalho está muito bom. A Ferrari esteve muito bem e foi muito rápida, mas também temos um bom carro", afirmou o piloto que encerrou o treino oficial com o tempo de 1min31s176.

No treino livre realizado pela manhã, Verstappen reverteu o domínio da Ferrari que havia dominado as sessões de pista. "Não conseguimos repetir o desempenho do treino livre. Faltou para nós, aderência na classificação", afirmou. Na prova de domingo, ele espera quebrar a sequência de vitórias da Ferrari, que venceu as últimas duas corridas do calendário de Fórmula 1 na Inglaterra e na Áustria.