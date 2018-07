Verstappen participará de primeiro treino na F-1 nesta sexta

Anunciado como piloto da Toro Rosso para a temporada 2015, Max Verstappen vai fazer a sua estreia em um fim de semana de corrida na Fórmula 1 na próxima sexta-feira, depois que a equipe anunciou que ele vai participar do primeiro treino livre do GP do Japão, substituindo o francês Jean-Eric Vergne.

A mudança significa que Verstappen participará de uma sessão oficial de um GP apenas três dias depois do seu aniversário de 17 anos. "Participar de um treino livre é, naturalmente, um sonho que se torna realidade", disse Verstappen, que recentemente completou um teste de 400 quilômetros pela Toro Rosso e obteve a licença da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). "É uma boa preparação para o próximo ano, mesmo que isso não seja algo que eu poderia imaginar há alguns meses", completou.

Verstappen destacou que a sua preocupação na sexta-feira em Suzuka será muito mais em adquirir experiência em um carro de Fórmula 1, pensando na sua estreia efetiva, no GP da Austrália de 2015, do que em obter grandes resultados. "Eu não vou lá para quebrar todos os recordes, eu só quero ganhar experiência", disse o piloto holandês, destacando que espera encontrar dificuldades em razão das características do circuito japonês.

"Eu estive em Suzuka antes, para participar de uma corrida de kart na pista que está localizada próxima à reta oposta do circuito (usado na Fórmula 1). Meu pai correu em Suzuka muitas vezes e me disse que não é uma pista fácil para iniciar. Para mim, vai ser uma experiência muito valiosa, passar algum tempo no carro e também começar a me acostumar a trabalhar com todos na equipe, para me preparar para o próximo ano. Passei um dia pilotando nesta pista no simulador, o que ajuda um pouco, mas não substitui a pilotagem de verdade", completou.

A participação no primeiro treino livre em Suzuka completará um intenso período de dois meses de mudanças na vida de Verstappen, anunciado em agosto como contratado para o programa de jovens pilotos da Red Bull e, seis dias depois, confirmado como piloto titular da Toro Rosso para a temporada 2015 da Fórmula 1.

Assim, no ano que vem, ele vai superar o espanhol Jaime Alguersuari, que estreou na Fórmula 1 com 19 anos e 125 dias no GP da Hungria de 2009, pela Toro Rosso, como piloto mais jovem a participar de um GP.