Verstappen pede equilíbrio no carro para se dar bem na Hungria

Vencedor na Alemanha no último domingo, o holandês Max Verstappen iniciou nesta sexta-feira as atividades para o GP da Hungria de Fórmula 1, que será neste domingo, no circuito de Hungaroring, em Budapeste, com altos e baixos. O piloto da Red Bull fez uma boa primeira sessão de treinos livres pela manhã, mas teve problemas à tarde e foi embora pedindo mais equilíbrio na sua Red Bull.

"Tentamos algumas coisas no carro. Inicialmente, fiquei feliz com o TL1, mas depois fizemos testes dos quais não gostei. Estávamos tendo uma frente do carro muito forte e saindo de traseira, mas creio ser importante testar essas coisas", disse. "No TL2, meu carro tinha equilíbrio, parecíamos ser competitivos. Ainda espero que a Mercedes esteja à frente, mas o sábado vai ser interessante. É difícil dizer (como ficará a ordem de forças), tudo está próximo".

Um problema detectado há muito tempo pela equipe é a situação do carro nas largadas. Verstappen revelou que há um trabalho pesado para resolver isso. "Nossas largadas neste ano não foram as melhores, mas sabemos onde está o problema e estamos apenas tentando trabalhar para resolver", finalizou.

Companheiro de time, o francês Pierre Gasly se deu bem nas poucas voltas rápidas dadas na segunda sessão de treinos livres antes da chuva. Assim, conseguiu o melhor tempo da atividade, mas sabe que está pressionado pela direção para conseguir bons resultados.

"Tudo depende dele. Não pretendemos mudar nada no meio da temporada. Ele tem o destino em suas mãos. Precisamos que ele entregue um desempenho que o sustente", disse Christian Horner, chefe da Red Bull. "Acho que ele tem que aproveitar suas chances e que precisa de um final de semana sem erros. Nosso objetivo é alcançar a Ferrari e, para alcançá-la, os dois carros devem marcar o máximo de pontos".

Gaslynão quis falar do assunto diretamente e preferiu comentar o treino livre, focando em analisar o que espera no treino oficial de classificação neste sábado. "Acho que vai ser bastante apertado amanhã (sábado), mas as condições de clima aqui tornam o treino bastante imprevisível", comentou. "Nada demais a pensar agora, vamos ver o que acontece amanhã".