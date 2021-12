Com Verstappen em 14º, piloto mexicano da Indy lidera testes da Fórmula 1 em Abu Dabi

A Fórmula 1 voltou às pistas apenas dois dias depois da definição, dramática e emocionante, do título da temporada 2021. No mesmo circuito de Yas Marina, onde aconteceu no último domingo o GP de Abu Dabi, a categoria iniciou os testes em conjunto com a Pirelli para a avaliação dos novos pneus de 18 polegadas que vão vigorar no ano que vem. E o melhor da primeira sessão foi um piloto da Fórmula Indy, o mexicano Pato O'Ward, com uma McLaren, que foi mais rápido até que o holandês Max Verstappen, campeão pela Red Bull.

A McLaren deu o teste de presente para o mexicano de 22 anos graças à vitória obtida pelo piloto com a equipe britânica no GP do Texas da Fórmula Indy nesta temporada - terminou o campeonato em terceiro lugar. Ao todo, o jovem de Monterrey somou dois triunfos, obteve um total de cinco pódios e três poles. Nas 500 Milhas de Indianápolis, uma das provas mais tradicionais do automobilismo mundial, foi o quarto colocado.

Na sua estreia com um carro oficial de Fórmula 1, Pato O´Ward foi o mais rápido do primeiro período de testes em Abu Dabi ao marcar 1min25s260 na melhor das suas 48 voltas. Destaque também para outro talentoso jovem, o recém-coroado campeão da Fórmula 2 Oscar Piastri. Com a Alpine, o australiano garantiu a segunda colocação e virou 0s220 (1min25s480) mais lento que o mexicano no seu giro mais rápido.

As equipes estão habilitadas a usar os dois carros nos testes em Abu Dabi, sendo um com a configuração atual e outro, o chamado "carro-mula", adaptado para receber os novos pneus de 18 polegadas da Pirelli que serão usados a partir da temporada 2022.

A tabela de tempos ainda reservou o holandês Nyck de Vries, com a Mercedes, em terceiro, seguido pelo britânico Nick Yelloly, escolhido pela Aston Martin para representá-la como novato. Estreante na Fórmula 1 em 2022, o chinês Guanyu Zhou guiou pela primeira vez o carro da Alfa Romeo e foi o quinto no geral, à frente do neozelandês Liam Lawson, que testa nesta terça-feira com a AlphaTauri.

O primeiro colocado dentre os pilotos com pneus de 18 polegadas foi o canadense Lance Stroll, em sétimo no geral com a Aston Martin. O melhor tempo, de 1min26s579, foi 1s319 mais lento na comparação com a marca estabelecida por Pato O’Ward.

Em sua primeira sessão depois de ter conquistado o título mundial, Verstappen virou 1min28s978 na melhor das 41 voltas percorridas e ficou apenas em 14.º lugar. O holandês, no entanto, ficou cerca de uma hora e meia nos boxes da Red Bull em razão de um problema enfrentado pela equipe na adaptação do carro para usar os pneus de 18 polegadas.

Logo em seguida, na estreia do número 77 na Alfa Romeo, o finlandês Valtteri Bottas virou 1min29s601 e completou 48 giros. E o britânico George Russell, titular da Mercedes a partir de 2022 justamente no lugar de Bottas, terminou em 16.º após completar 57 voltas e marcar 1min30s134 na melhor delas.

A sessão de testes com novatos e de pneus segue nesta terça-feira e terá mais um dia de atividade na quarta, nos Emirados Árabes Unidos, antes do encerramento de vez dos trabalhos de pista da Fórmula 1 em 2021.