Olha quem Verstappen encontrou antes do GP de São Paulo de F-1: o 'sogro' Nelson Piquet

Os pilotos de Fórmula 1 estão no Brasil para o GP de São Paulo após um ano de hiato provocado pela pandemia de covid-19. Antes das entrevistas e de se concentrar nos treinos e na corrida marcada para o domingo, dia 14, Max Verstappen, líder do Mundial de Pilotos, decidiu fazer uma visita ao "sogro" Nelson Piquet, em Brasília.

O holandês da Red Bull namora a filha de Piquet, Kelly, e antes de desembarcar em São Paulo passou por Brasília para visitar o pai de sua namorada. Ele chegou à capital federal com seu jatinho particular. Nelsinho Piquet, filho do tricampeão mundial e ex-piloto da Fórmula 1, fez o registro do encontro nas redes sociais. "O que vocês acham que era tópico da conversa?", escreveu o brasileiro, atualmente na disputa da Porsche Cup. O teor da conversa não foi revelado, mas certamente Piquet e Verstappen falaram da prova de Interlagos, circuito que o tricampeão conhece bem, e das coisas da temporada de F-1.

Na capital do País, Verstappen almoçou com Piquet no restaurante BSB Grill, na Asa Sul da cidade. Foi tietado pelo proprietário do estabelecimento, Issa Jabra Issa Attie, e por outras pessoas que estavam na churrascaria, que pediram uma foto com o piloto da Red Bull, escuderia que luta na temporada para quebrar a hegemonia da Mercedes e do seu piloto principal, o inglês Lewis Hamilton. Max Verstappen ganhou a última prova no Brasil, em 2019.

Piquet correu na Fórmula 1 de 1978 a 1991 e foi campeão três vezes, em 1981, 1983 e 1987. É uma lenda da categoria. O brasileiro conquistou 23 vitórias em grandes prêmios, subiu ao pódio 60 vezes e faturou a pole position em 24 ocasiões.

Verstappen lidera o Mundial de Pilotos com 312,5 pontos contra 293,5 do heptacampeão mundial Lewis Hamilton, o vice-líder. O holandês ampliou sua vantagem na ponta com a vitória no GP do México e ficará muito perto da conquista caso ganhe a prova brasileira.

O holandês da Red Bull e outros pilotos falam com a imprensa na tarde desta quinta-feira no Autódromo de Interlagos. Os treinos têm início na sexta, a sprint race será no sábado e a corrida, no domingo. Será a 19ª prova da temporada de 2021. Depois do GP de São Paulo, haverá mais três etapas até o fim da disputa. A Band transmite a prova ao vivo.