Verstappen se irrita com pergunta sobre colisão com Hamilton: 'Ridículo'

A disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton na atual temporada da Fórmula 1 ganha cada vez mais proporções. Após os treinos classificatórios em que o britânico ficou com a pole position e o holandês em terceiro, no GP da Hungria, Verstappen ficou irritado sobre uma colisão que acabou ocorrendo com o rival na Inglaterra, há duas semanas.

"Podemos já parar com isso. Tivemos tantas perguntas idiotas sobre isso, é simplesmente ridículo, honestamente", disse o holandês, claramente com raiva sobre as perguntas incessantes sobre o incidente que trouxe punição a Hamilton, mas não o suficiente para ele conseguir o primeiro lugar.

O GP da Hungria é a 11.ª etapa da temporada 2021 da Fórmula 1. A corrida está marcada para acontecer neste domingo, a partir das 10 horas (de Brasília).