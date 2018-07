Verstappen sonha em repetir sua única vitória na Fórmula 1

Quinto colocado no Mundial de Pilotos deste ano e principal concorrente de Mercedes e Ferrari no momento, o holandês Max Verstappen está confiante para o GP da Espanha, que acontecerá neste domingo. Além da boa fase no ano, o jovem de 19 anos conta com as ótimas lembranças do circuito da Catalunha, onde faturou sua única vitória na categoria até o momento, no ano passado, em sua estreia pela Red Bull.

"No ano passado, foi uma corrida muito especial para mim, e no fim nós conseguimos o nosso objetivo. Foi uma sensação incrível quando atravessei a linha final, especialmente na primeira corrida com a nova equipe. Voltar para a Espanha sempre vai significar muito para mim", declarou.

Verstappen confia em seu retrospecto em Barcelona para voltar a brigar pelo pódio no fim de semana. Em quatro corridas disputadas até o momento, o holandês terminou entre os três primeiros somente uma vez, na China, quando foi justamente o terceiro colocado.

"Estamos finalmente de volta à Europa para este GP da Espanha, que é empolgante, principalmente para mim este ano. Estou familiarizado à comida e aqui piloto confortavelmente. Preciso relaxar e me preparar", afirmou.

Companheiro de Verstappen na Red Bull, Daniel Ricciardo está logo atrás do holandês na temporada, em sexto, mas vem de uma prova em que precisou abandonar na Rússia. O australiano, aliás, completou somente duas das quatro corridas que disputou no ano, mas avaliou que os ajustes em seu carro devem colocá-lo na briga pelos primeiros lugares em Barcelona.

"Eu espero que os ajustes possam nos dar a chance de realmente lutar com a Mercedes e a Ferrari, ou pelo menos ficar mais próximos. A razão de isto acontecer em Barcelona é que levamos tudo de volta para nossa fábrica, que está muito ocupada. Então, espero haja uma evolução rápida", considerou.