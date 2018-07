Verstappen supera Hamilton e lidera último treino livre no México; Vettel é 3º

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, liderou o último treino livre do GP do México de Fórmula 1, neste sábado, no Autódromo Hermanos Rodríguez, ao superar por muito pouco o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, que correrá neste domingo a antepenúltima prova do campeonato de 2017 com grande chance de garantir o título.

+ Leia mais notícias sobre velocidade

+ Felipe Massa acredita em boa posição no grid e espera pontuar no GP do México

+ Ricciardo desbanca Hamilton e lidera 2º treino livre no México

Com seu carro calçado por pneus ultramacios, Verstappen cravou o tempo de 1min17s113 para ficar na primeira posição, enquanto Hamilton veio logo atrás, em segundo, com 1min17s188. Também andando muito próximo aos dois primeiros, o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, foi o terceiro colocado ao percorrer a melhor das 21 voltas que deu nesta derradeira sessão livre em 1min17s230.

A disputa equilibrada do trabalho inicial de pista deste sábado apimentou ainda mais o treino de qualificação para o grid, marcado para começar às 16 horas (de Brasília), mesmo horário da largada da corrida neste domingo.

Curiosamente, Hamilton e Vettel, respectivos líder e vice-líder do Mundial, não conseguiram liderar nenhum dos treinos livres da prova mexicana, que na sexta-feira teve o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, abrindo o dia com a primeira posição, antes de o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, fechar a segunda sessão na ponta.

Bottas e Ricciardo, por sinal, ficaram respectivamente na quarta e na quinta posições neste último treino livre, com o primeiro deles garantindo o seu posto com o tempo de 1min17s283, enquanto o piloto da Austrália marcou 1min17s361.

+ Diretor de prova da F-1 defende comissários após polêmica com Verstappen

+ GP do Brasil de F-1 já tem setor com ingressos esgotados

+ McLaren troca motor e Alonso vai largar do fundo do grid no México

+ Bottas surpreende e lidera 1º treino livre do GP do México

O alemão Kimi Raikkonen, com 1min17s517 pela sua Ferrari, fechou o grupo dos seis primeiros colocados com a sua Ferrari nesta última sessão preparatória para o treino que definirá o grid no México.

Correndo com o apoio dos torcedores em seu país, o mexicano Sergio Pérez garantiu a sétima posição com a sua Force India ao cravar o tempo de 1min18s040. O francês Esteban Ocon, companheiro de equipe do piloto da casa, veio logo atrás, em oitavo, enquanto o espanhol Carlos Sainz e o alemão Nico Hülkenberg, ambos da Renault, terminaram respectivamente na nona e décima colocações.

MASSA

O brasileiro Felipe Massa, da Williams, foi apenas o 12º colocado e ficou logo à frente do seu companheiro de equipe, o canadense Lance Stroll. Os dois foram superados, inclusive, pelo novato neozelandês Brendon Hartley, que conquistou a 11ª posição pela Toro Rosso.

A McLaren, por sua vez, foi muito mal neste último treino livre, com o espanhol Fernando Alonso ficando apenas em 16º e o belga Stoffel Vandoorne terminando na 19º e penúltima posição.