Verstappen surpreende e fatura pole no GP do México; Hamilton larga em 4º

O holandês Max Verstappen surpreendeu os favoritos da Ferrari e da Mercedes neste sábado e faturou a pole position do GP do México de Fórmula 1. O piloto da Red Bull, vencedor das duas últimas corridas disputadas no Autódromo Hermanos Rodríguez, cravou a melhor volta do treino classificatório com direito ao novo recorde da pista.

Verstappen marcou 1min14s758 no Q3, a última sessão do treino. Ele garantiu assim a sua segunda pole da carreira. E desbancou os pilotos da Ferrari para o segundo e o terceiro posto do grid de largada. O monegasco Charles Leclerc (1min15s024) vai largar da segunda posição, seguido pelo alemão Sebastian Vettel (1min15s170).

Líder do campeonato, o inglês Lewis Hamilton esteve abaixo do esperado neste sábado. Obteve apenas o quarto posto na largada (1min15s262), após desempenho discreto nas três sessões da classificação. O piloto da Mercedes terá neste domingo a primeira chance de confirmar o hexacampeonato da F-1.

Para tanto, precisará somar 14 pontos a mais que Bottas. Assim, será campeão se vencer a corrida e faturar o ponto extra pela corrida mais rápida e o companheiro de Mercedes não passar do quarto lugar. Ou se apenas faturar a vitória na prova e Bottas ficar em quinto, entre outras combinações.

O finlandês, que poderá decidir o título, largará em sexto lugar, com o tempo de 1min15s338. Bottas parecia exibir forte ritmo, com chances de brigar pela pole, mas sofreu um acidente inesperado na penúltima volta do traçado, em sua última tentativa de cravar o melhor tempo do dia. Após cometer erro bobo, acertou o muro de proteção e chegou a atrapalhar os rivais que vinham logo atrás, quando o cronômetro já estava zerado.

Leclerc, que também vinha em boa forma no traçado mexicano, também cometeu erro em sua tentativa final no Q3. Mas não chegou a sair da pista. Verstappen aproveitou os vacilos dos rivais e cravou a pole, confirmando sua performance em alto nível no México. Ele também se destaca no Q1 e no Q2.

Entre os pilotos da Mercedes ficou o tailandês Alexander Albon, da Red Bull, largando no quinto posto. Após Bottas, vêm o espanhol Carlos Sainz Jr, o britânico Lando Norris, ambos da McLaren, e a dupla da Toro Rosso, formada pelo russo Daniil Kvyat e pelo francês Pierre Gasly.

Neste domingo, a largada está agendada para as 16h10 (horário de Brasília), com transmissão pelo canal SporTV 2.

Confira abaixo o grid de largada do GP do México:

1.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min14s758

2.º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min15s024

3.º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min15s170

4.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min15s262

5.º - Alexander Albon (TAI/Red Bull), 1min15s336

6.º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), 1min15s338

7.º - Carlos Sainz Jr. (ESP/McLaren), 1min16s014

8.º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min16s322

9.º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), 1min16s469

10.º - Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso), 1min16s586

------------------------------------------------------

11.º - Sergio Pérez (MEX/Racing Point), 1min16s687

12.º - Nico Hülkenberg (ALE/Renault), 1min16s885

13.º - Daniel Ricciardo (AUS/Renault), 1min16s933

14.º - Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo), 1min16s967

15.º - Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo), 1min17s269

-------------------------------------------------------

16.º - Lance Stroll (CAN/Racing Point), 1min18s065

17.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min18s436

18.º - Romain Grosjean (FRA/Haas), 1min18s599

19.º - George Russell (ING/Williams), 1min18s823

20.º - Robert Kubica (POL/Williams), 1min20s179