Verstappen testa novo Red Bull no simulador e aprova modelo de 2019

O piloto Max Verstappen ficou satisfeito com o desempenho do novo carro da Red Bull, ao menos no simulador. O holandês admitiu que, embora sua impressão de dirigir o novo carro tenha sido "positiva", ele quer esperar e ver como será o desenvolvimento de seus rivais nos primeiros testes da pré-temporada da Fórmula 1, no dia 18 deste mês, em Barcelona.

O modelo RB15 será o primeiro carro da Red Bull que contará com os motores da fornecedora japonesa Honda, que já estava atuando com a Toro Rosso, equipe satélite da Red Bull, na Fórmula 1.

Verstappen admitiu, no entanto, que, embora ele não espere que a Honda seja capaz de igualar a potência de Ferrari e Mercedes nas primeiras corridas da temporada, seu objetivo para o ano é obter vitórias em várias corridas.

"A Honda está dando tudo para chegar o mais rápido possível no nível da Ferrari e Mercedes. A equipe tem muita energia positiva. Você pode sentir a união para vencer", disse o quarto colocado no Mundial do ano passado, com 249 pontos, duas vitórias e 11 pódios.

"Meu objetivo é tentar ganhar o maior número possível de corridas. E, se esse for o caso, também podemos brigar pelo título do campeonato. É difícil julgar, mas espero que seja suficiente", comentou Verstappen.

A Red Bull apresenta seus dois caros novos no dia 13, quando Verstappen vai posar ao lado do francês Pierre Gasly, seu novo companheiro de equipe e ex-rival no kart. Na oportunidade, Verstappen também vai mostrar as novas cores do seu capacete, com design mais branco do que nos anos anteriores.