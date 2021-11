Verstappen inicia treinos no Catar com total domínio após 'surpresas' no Brasil

Max Verstappen, líder do Mundial de Pilotos da Fórmula 1, amargou algumas surpresas desagradáveis no Brasil ao ser superado por Valtteri Bottas na Sprint Race e por Lewis Hamilton na corrida em Interlagos, há uma semana. Nesta sexta-feira, ele abriu o dia no Catar disposto a apagar as decepções recentes e foi logo dominando o primeiro treino no circuito estreante de Losail.

O piloto da Red Bull fez 1m23s723 em sua melhor volta num circuito acostumado a hospedar provas da Motovelocidade e que espera figurar em definitivo no calendário da Fórmula 1. A corrida será noturna e os pilotos ainda tentam desvendar os mistérios da pista.

No primeiro trabalho do dia, ainda com luz natural, pois foi à tarde no Catar, a equipe AlphaTauri até surpreendeu em determinado momento com o francês Pierre Gasly e o japonês Yuki Tsunoda, seus dois pilotos, nas primeiras colocações.

Até Verstappen estragar a festa da equipe. O holandês superou o tempo do francês em quatro segundos, e viu a concorrente Mercedes somente em terceiro e quarto, com Bottas e Hamilton, respectivamente. O japonês despencou para quinto, mesmo assim, o resultado foi ótimo para a AlphaTauri, com 2° e 5° lugares.

Com 1min24s915, o mexicano Sérgio Perez não foi bem, ficando somente em oitavo, atrás dos carros da Ferrari. A expectativa é que as equipes melhorem os tempos após esse "reconhecimento" da pista catariana. Mesmo o segundo trabalho do dia programado já para de noite no país árabe.