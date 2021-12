Verstappen ultrapassa Hamilton na última volta e conquista título inédito da Fórmula 1 em Abu Dabi

A hegemonia de Lewis Hamilton na Fórmula 1 chegou ao fim em uma corrida inacreditável neste domingo. Max Verstappen largou em primeiro no GP de Abu Dabi e foi ultrapassado pelo rival na primeira reta do Circuito de Yas Marina, mas voltou para a ponta na última volta, graças a um acidente de Nicholas Latifi, que obrigou o Safety Car a entrar na pista. Diante do desfecho absurdo, o holandês venceu o primeiro título da carreira e impediu o octacampeonato do britânico, campeão quatro vezes seguidas nos últimos quatro anos.

O último a vencer antes do tetra britânico foi Nico Rosberg, na época correndo pela Mercedes, vencedora do campeonato de equipes por sete temporadas consecutivas, outra sequência que se quebrou neste final de semana. Isso porque o título ficou com a Red Bull. que não vencia desde 2013, quando Sebastian Vettel foi campeão entre os pilotos, antes do início da era das vitórias da montadora alemã.

O resultado também não deixou que Hamilton se isolasse como o maior detentor de títulos da história da categoria. Caso tivesse vencido a corrida, o que esteve muito perto de acontecer, ele teria deixado para três a lenda Michael Schumacher, com quem está empatado com sete campeonatos vencidos. Não foi dessa vez que o alemão foi superado.

O título inédito encerra uma das temporadas mais disputadas da história da Fórmula 1. Tanto Verstappen quanto Hamilton chegaram à última corrida com 369.5 pontos, mas o holandês, pole position na grande decisão, estava na frente por vantagem no número de vitórias, critério que só faria diferença na final caso os dois saíssem da pista.

A última vez que dois pilotos estavam empatados antes do GP derradeiro foi em 1974, temporada na qual Emerson Fittipaldi tinha os mesmos 52 pontos que Clay Regazzoni. Na ocasião, o brasileiro conquistou o bicampeonato.

O histórico de confrontos agressivos protagonizados por Verstappen contra Hamilton nesta temporada gerou preocupação ao longo da semana. A cena do carro do holandês em cima da Mercedes do britânico, após acidente no GP de Monza, é um dos episódios que vêm à mente quando se tenta explicar a intensidade da rivalidade, que subiu mais níveis depois da polêmica “espalhada” de Verstappen em São Paulo e da corrida caótica na Arábia Saudita.

A largada em Abu Dabi trouxe um pouco do clima de todos esses incidentes para dentro do Circuito de Yas Marina. Segundo do grid, Hamilton fez uma largada incrível e ultrapassou o pole Verstappen na reta. Aperreado, o piloto da Red Bull tentou dar o troco imediatamente e chegou a tocar o rival, que saiu da pista, mas conseguiu voltar à frente.

Os comissários interpretaram que o inglês saiu do traçado porque Verstappen o empurrou para fora, ponto de vista que indignou o holandês, que caiu para a quinta colocação 14 voltas depois, após parar nos boxes. A quarta colocação foi tomada com facilidade após ultrapassagem sobre Lando Norris. Já Hamilton, quando parou, voltou em segundo, atrás apenas de Sérgio Perez, preparado para se defender e ajudar o parceiro da Red Bull.

Verstappen voltou para a disputa direta com Hamilton no momento em que conseguiu ultrapassar o então terceiro colocado Carlos Sainz, na volta 18. Posicionado entre os dois pilotos da Red Bull, o britânico começou a travar uma batalha tensa contra Perez, que se segurou com muito afinco e ajudou Verstappen a diminuir a diferença para o rival.

O mexicano chegou a ser ultrapassado, mas voltou para a ponta em uma disputa emocionante. Após atrapalhar a vida de Hamilton o máximo que pode, de forma limpa, ele não resistiu e acabou ultrapassado pela estrela da Mercedes. Assim que isso aconteceu, Perez foi para os boxes e Verstappen assumiu a segunda colocação, dependendo apenas de si para alcançar o primeiro lugar.

Enquanto o clima esquentava lá na frente, uma despedida melancólica se desenhava mais para trás. Na volta 27, Kimi Raikonen, que anunciou a aposentadoria nesta temporada, teve problemas nos freios e sofreu uma batida leve, porém suficiente para tirá-lo da prova. Assim, o finlandês de 42 anos, campeão de 2007, se despediu da Fórmula 1.

O tipo de ajuda que Perez deu a Verstappen não foi dada a Hamilton pelo parceiro Valtteri Bottas, que brigava em posições mais baixas desde a largada. De qualquer forma, com a primeira colocação, restava a Hamilton se proteger, enquanto Verstappen diminuia o tempo o quanto podia.

Na 52º volta, a diferença entre os dois era de 11s615. Então, Nicholas Latifi bateu no setor três e obrigou a entrada do Safety Car na pista. O holandês foi para os boxes colocar pneus macios na volta seguinte, na intenção de ir para o tudo ou nada, já que a vantagem de Hamilton seria menor assim que o Safety saísse da pista.

Existiu o receio de que não houvesse tempo, mas o carro de segurança saiu da pista na volta final. A tensão se estabeleceu por todo o Circuito de Yas Marina, enquanto Verstappen partia para o ataque e Hamilton se defendia, até o holandês tomar a ponta, para o desespero do rival, que abriu a asa móvel mas não conseguiu mais alcançar. O acaso do acidente de Latifi deu um final absurdo a uma temporada incrível e Verstappen fez história.

Veja o resultado da corrida do título de Max Verstappen:

1º - Max Verstappen (Red Bull) - 1h30min17s345

2º - Lewis Hamilton (Mercedes) - a 2s256

3º - Carlos Sainz (Ferrari) - a 5s173

4º - Yuki Tsunoda (Allpha Tauri) - a 5s622

5º - Pierre Gasly (Alpha Tauri) - a 6s531

6º - Valtteri Bottas (Mercedes) - a 7s463

7º - Lando Norris (McLaren) - a 59s200

8º - Fernando Alonso (Alpine) - a 61s708

9º - Esteban Ocon (Alpine) - a 64s026

10º - Charles Leclerc (Ferrari) - a 66s057

11º - Sebastian Vettel (Aston Martin) - 67s527

12º - Daniel Ricciardo (McLaren) - 1 volta

13º - Lance Stroll (Aston Martin) - 1 volta

14º - MIck Schumacher (Haas) - 1 volta

Nicholas Latifi (Williams)

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

George Russel (Williams)

Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)