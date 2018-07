Verstappen vence na Áustria, Hamilton abandona e Vettel retoma a liderança

Em uma corrida surpreendente, o holandês Max Verstappen venceu neste domingo o GP da Áustria de Fórmula 1 e levou a Red Bull à primeira vitória em casa, no circuito em Spielberg. A Ferrari completou o pódio, com o finlandês Kimi Raikkonen em segundo lugar e o alemão Sebastian Vettel, em terceiro.

Verstappen chegou à terceira vitória na carreira, a primeira na atual temporada. E, curiosamente, o triunfo aconteceu em um circuito que a sua escuderia tinha poucas possibilidades de êxito. Nos treinos ao longo da semana, a Red Bull ficou bem atrás de Mercedes e Ferrari. O australiano Daniel Ricciardo, inclusive, largou em sétimo, atrás da Haas, do francês Romain Grosjean.

Mas, de vez em quando, a Fórmula 1 ainda surpreende. A Mercedes, principal favorita a vencer em Spielberg após comandar todos os treinos, decepcionou. O finlandês Valtteri Bottas, depois de garantir a pole, fez uma largada ruim e chegou a cair para a terceira colocação. Recuperou o segundo lugar, mas abandonou na 13ª volta devido a uma perda de pressão hidráulica.

O inglês Lewis Hamilton foi quem assumiu a ponta e deu a impressão de que ganharia com folga. Mas sua equipe errou inicialmente quando não o mandou para o boxes após a bandeira amarela causada pela saída do finlandês.

Depois de parar nos boxes, Hamilton voltou na quarta colocação. Verstappen, que na primeira volta saltou de quinto para o segundo lugar, se aproveitou e assumiu a liderança. Ricciardo era o segundo e Raikkonen, o terceiro.

Hamilton reclamava da perda de potência e, pouco depois, foi ultrapassado pelo alemão Sebastian Vettel, da Ferrari. A sete voltas do final, o inglês teve problemas no motor e foi orientado pela equipe a encostar o carro e abandonar a prova.

Vettel precisou fazer uma corrida de recuperação, pois na largada caiu do sexto para o oitavo lugar. Ricciardo, que vinha em segundo, passou a enfrentar problemas mecânicos, foi ultrapassado por Raikkonen e abandonou. Enquanto isso, a Haas fazia sua melhor corrida na temporada.

Grosjean aproveitou todos esses problemas e terminou na quarta colocação, com seu companheiro de equipe, o dinamarquês Kevin Magnussen em quinto. A Force India ficou logo atrás, com Esteban Ocon em sexto, e Sergio Pérez em sétimo.

Em oitavo lugar ficou o espanhol Fernando Alonso que fez uma grande corrida. Ele largou do pit Lane por ter feito uma alteração no sistema de freios e foi ganhando as posições aos poucos. Contou com as saídas dos principais favoritos e terminou na zona de pontuação. O monegasco Charles Leclerc, da Sauber, conseguiu terminar em nono lugar e o sueco Marcus Ericsson, seu companheiro de equipe, fechou a lista dos dez melhores.

Após as reviravoltas na Áustria, Vettel assumiu a liderança do Mundial de Pilotos com 146 pontos, um a mais do que Hamilton, agora o segundo colocado. Raikkonen é o terceiro, com 101, à frente dos pilotos da Red Bull. Ricciardo aparece em quarto, com 96 e Vertappen é o quinto, com 93. Bottas está em sexto com 92. Os carros voltam à pista no próximo domingo para o GP da Inglaterra, a décima etapa da temporada.

Confira a classificação final do GP da Áustria:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1h07min623

2º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), a 1min504

3º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), a 3min181

4º - Romain Grosjean (FRA/Haas), a 1 volta

5º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1 volta

6º - Esteban Ocon (FRA/Force India), a 1 volta

7º - Sergio Pérez (MEX/Force India), a 1 volta

8º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), a 1 volta

9º - Charles Leclerc (MON/Sauber), a 1 volta

10º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), a 1 volta

11º - Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso), a 1 volta

12º - Carlos Sainz (ESP/Renault), a 1 volta

13º - Lance Stroll (CAN/Williams), a 2 voltas

14º - Sergey Sirotkin (RUS/Williams), a 2 voltas

15º - Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), a 2 voltas

Não completaram a prova:

Lewis Hamilton (ING/Mercedes)

Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso)

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

Nico Hülkenberg (ALE/Renault)