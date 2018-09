Vettel admite baixo rendimento em treino de classificação: 'Sessão conturbada'

O piloto Sebastian Vettel lamentou o desempenho dele no treino de classificação para o GP de Cingapura. Na atividade deste sábado, apesar do bom desempenho dos carros da Ferrari nos treinos livres, o piloto alemão conseguiu apenas o terceiro melhor tempo, enquanto o principal adversário dele na disputa pelo título, Lewis Hamilton, vai sair na pole position, e Max Verstappen, da Red Bull, ficou em segundo lugar no grid.

"A classificação não saiu do jeito que eu imaginei. Não só em termos de resultado, claro que a gente esperava mais do que um terceiro lugar, mas porque eu acho que a diferença para a Mercedes está grande. Não foi o ideal. Queríamos a pole. Foi uma sessão conturbada", comentou o tetracampeão do mundo depois do treino.

O alemão aproveitou para elogiar o desempenho de Hamilton. "Acho que ele fez uma volta muito boa, então parabéns para ele. Mas não acho que ele seja imbatível. Pela forma como compusemos, acho que foi difícil pega ritmo. Eu tive dificuldades no Q1, no Q2 e no Q3. Como eu disse antes, acho que outros pilotos fizeram um trabalho melhor, isso inclui a volta de Lewis, tanto no individual quanto no coletivo deles", afirmou.

Apesar dos lamentos, Vettel não joga a toalha. "A corrida é uma história diferente. Acredito que, até domingo, as coisas vão ser diferentes, mas é certo que não estamos contentes com o que aconteceu no treino. Não estou preocupado com essa diferença porque eu não acho que ela mostra quão forte nós somos", comentou.

O GP de Cingapura, o 15ª de um calendário que prevê 21 corridas, vai ter início às 9h10 (de Brasília) deste domingo. Vettel tem 226 pontos no Mundial de Pilotos, 30 a menos do que Hamilton, atual líder do campeonato.