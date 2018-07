Vettel admite dificuldade para se defender de rivais Maior favorito ao título da temporada 2011 da Fórmula 1, Sebastian Vettel admitiu neste domingo que teve problemas para se defender dos rivais Fernando Alonso e Jenson Button no disputado GP de Mônaco. Com a arriscada estratégia de parar apenas uma vez, o alemão foi beneficiado por um acidente que paralisou a corrida no final e permitiu nova troca de pneus aos pilotos.