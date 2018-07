Vettel admite erro na última curva e diz que desperdiçou chance de ser pole

Sebastian Vettel deixou o treino de classificação do GP da Espanha de Fórmula 1, disputado neste sábado, no circuito de Montmeló, com sentimentos conflitantes. Por um lado, o alemão aprovou o trabalho da Ferrari e disse que está confiante para este domingo. Ele, no entanto, lamentou um pequeno erro cometido em sua última volta de classificação, que teria lhe custado a pole position.

Com o tempo de 1min19s200, Sebastian Vettel ficou apenas 0,051s atrás do inglês Lewis Hamilton, da Mercedes. "Eu perdi o tempo da freada na última curva e cá estamos. É muito ruim, coisas como essa realmente me incomodam, especialmente porque minha primeira volta no Q3 não foi como eu gostaria. E aí teve esse pequeno erro na última curva e a pole virou conversa".

O alemão, aliás, reconheceu que essa não foi a primeira vez em que se atrapalhou no circuito de Montmeló. "Venho correr aqui há muito tempo e já dei muitas voltas, mas a última chicane é sempre difícil para mim", lamentou. "Minha primeira volta no Q3 não me deixou feliz e sabia que podia fazer mais. Então a segunda volta estava realmente boa - até essa última chicane".

Ainda assim, Sebastian Vettel se mostrou otimista para a corrida deste domingo. "Acho que as duas (Ferrari e Mercedes) estão com uma performance bem similar", avaliou. "Mas veremos na corrida. Acho que escolher os pneus corretos diante das condições será a chave. Estrategicamente, haverá algumas opções".

Quarto colocado no grid, o finlandês Kimi Raikkonen também apostou em um bom desempenho da Ferrari no domingo, embora tenha lamentado o seu desempenho no treino. "O carro esteve bem em todo o final de semana, estou feliz com isso, mas um pouco desapontado com o resultado da classificação".