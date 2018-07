Vettel admite estar preocupado com problema no pneu Sebastian Vettel admitiu preocupação com o pneu estourado de sua Red Bull durante a segunda sessão livre do GP da Bélgica, nesta sexta-feira. O alemão teve o problema com o pneu assim que passava pela curva 14, repetindo o que já havia acontecido com o espanhol Fernando Alonso no mesmo trecho do traçado de Spa-Francorchamps.