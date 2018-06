Vettel admite superioridade da Mercedes e diz que ganhou 'o piloto mais rápido'

O alemão Sebastian Vettel se demonstrou extremamente resignado com o resultado do GP da Espanha de Fórmula 1. Apenas o quarto colocado neste domingo, o piloto da Ferrari enalteceu o desempenho da Mercedes e assegurou que a vitória do britânico Lewis Hamilton foi merecida.

A equipe adversária liderou os treinos durante todo o final de semana e fez a dobradinha neste domingo. Vice-líder na temporada, assim, Vettel viu sua desvantagem para Hamilton aumentar para 17 pontos.

"A corrida não é uma loteria. Simplesmente creio que, hoje (domingo), ganhou o carro e o piloto mais rápidos", reconheceu o alemão. "Tínhamos esperanças antes da corrida, mas não fomos suficientemente rápidos, nem tivemos o desempenho adequado com os pneus."

O problema com os pneus, aliás, fez Vettel precisar de uma segunda parada e consequentemente o derrubou da segunda para a quarta posição. "Os pneus estavam um poucos sujos, tínhamos tráfego e não tínhamos a luz verde para avançar, e assim eles te punem", lamentou. "Mas, de todo modo, precisávamos de duas paradas."