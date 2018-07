Vettel admite surpresa, mas se diz feliz com 3º lugar Pole position do GP da Austrália, o alemão Sebastian Vettel começou a luta pelo quarto título mundial consecutivo com apenas um terceiro lugar, mas garantiu que não ficou decepcionado com o resultado da prova deste domingo. O piloto da Red Bull disse que conquistou o resultado possível e garantiu que não ficou preocupado com o rendimento do seu carro.