Vettel aponta Mercedes 0s4 mais rápida, mas vê Ferrari na briga pelas vitórias

O triunfo no GP da Austrália, que abriu a temporada 2018 da Fórmula 1, não alterou a percepção de Sebastian Vettel para a sequência do campeonato. Nesta quinta-feira, na véspera do início das atividades do GP do Bahrein, o alemão apontou que o carro da Ferrari é até 0s4 mais lento do que o da Mercedes, o mais rápido do grid.

"É óbvio que ainda não somos rápidos o suficiente e a Mercedes é mais rápida. Mas nós estamos trabalhando. Se você olhar para o ritmo, nos testes e na primeira corrida, fica claro que a Mercedes é a mais rápida, provavelmente com uma diferença de três ou quatro décimos", afirmou Vettel.

O alemão lembrou que o britânico Lewis Hamilton faturou a pole position na Austrália e vinha se mantendo na liderança sem muitas dificuldades, até que um erro de estratégia da Mercedes permitiu a Vettel saltar para a ponta e conquistar a vitória. "Lewis estava controlando seu ritmo no começo e forçava quando precisava. Ele tinha o tempo na mão", disse o alemão.

Apesar disso, Vettel também elogiou a Ferrari e exibiu otimismo para a sequência no campeonato, destacando que vê potencial suficiente na equipe para lhe permitir brigar por novas vitórias e também pelo título mundial.

"Precisamos ter ritmo para vencer. Estou confiante de que podemos. Eu acho que o carro tem potencial, mas precisamos progredir e alcançar rapidamente para lutar por vitórias do mesmo jeito que fizemos em muitas corridas no ano passado", acrescentou.

Vettel é ao lado de Alonso o maior ganhador do GP do Bahrein, com três triunfos cada, sendo que o último foi no ano passado, encerrando uma sequência de três vitórias da Mercedes na prova.

As atividades do GP do Bahrein se iniciam nesta sexta-feira com dois treinos livres, sendo que o primeiro deles está agendado para as 8 horas (de Brasília). A corrida vai ser disputada no domingo e a largada ocorrerá às 12h10, no circuito de Sakhir.