Vettel avalia que pode reviver com Hamilton a rivalidade entre Senna e Mansell O inglês Lewis Hamilton está cada vez mais próximo de assegurar o seu terceiro título mundial, sendo o segundo consecutivo, mas a maior competitividade do carro da Ferrari e o fato do alemão Sebastian Vettel ter assumido a vice-liderança do campeonato da Fórmula 1 provocam o surgimento de projeções de que possa ocorrer uma grande rivalidade entre eles. Quem avaliou essa possibilidade foi o próprio Vettel, que apontou a possibilidade de repetir com Hamilton duelos históricos como os ocorridos entre Ayrton Senna e Nigel Mansell.