Vettel celebra 'boa atmosfera' na Itália e demonstra confiança na Ferrari

O alemão Sebastian Vettel garantiu nesta quinta-feira que o GP da Itália, a 13ª etapa da temporada 2017 da Fórmula 1, traz uma atmosfera especial e avaliou que a Ferrari tem boas condições de realizar um excelente final de semana no circuito de Monza.

Além de ter os torcedores italianos a seu favor, a Ferrari conta com um traçado que seria mais favorável ao seu carro, como reiterou até mesmo Toto Wolff, chefe da Mercedes. Assim, Vettel tem boas condições de se consolidar na liderança da temporada, hoje ocupada com uma vantagem de sete pontos para Lewis Hamilton.

"Obviamente que haverá uma atmosfera muito boa aqui e muitos torcedores do nosso lado. Então, é claro que tentaremos devolver a paixão que recebemos deles", disse o alemão. "É um GP que toda a equipe gosta, é muito especial fazer parte disso."

A confiança é ainda maior porque, no GP da Bélgica na última semana, que seria teoricamente mais favorável à Mercedes, Vettel terminou apenas 2s3 atrás de Hamilton, que venceu a corrida. "Eu creio que o ritmo que demonstramos em Spa era real", avaliou. "Acho que tivemos uma melhora em todas as frentes. Então, fiquei muito, muito feliz com a performance do último final de semana."

O alemão falou também sobre a emocionante disputa nas voltas finais com Hamilton. E afirmou que tirou algumas lições da segunda colocação no circuito de Spa-Francorchamps. "Há algumas coisas que aprendemos em Spa, que aprendemos como time, mas que também aprendi como piloto. Coisas que poderiam ter sido um pouco diferentes", pontuou. "Mas aqui é uma pista diferente, geralmente mais fácil para ultrapassar. Veremos onde estaremos na corrida."