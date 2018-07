Vettel celebra desempenho em Abu Dabi: 'Não precisamos mudar muito'

O alemão Sebastian Vettel se mostrou bastante satisfeito com seu desempenho no primeiro dia de treinos livres para o GP de Abu Dabi de Fórmula 1. Nesta sexta-feira, o piloto da Ferrari liderou a primeira sessão e foi o segundo colocado na segunda, atrás do campeão Lewis Hamilton, resultado que o deixou animado para a prova de domingo e até para a próxima temporada.

"Eu acho que estamos prontos para o ano que vem, mas agora é importante terminar esta temporada da maneira correta, porque quanto melhor o resultado, melhor o ânimo da equipe. Sábado é sempre particular e difícil, mas vamos ver o que acontece. Precisamos fazer tudo certo. Esta não é a pior pista para ultrapassar, mas, normalmente, depende de onde você tenta ultrapassar", declarou.

Depois de um bom início de temporada, Vettel caiu na segunda metade e deverá se contentar com o vice-campeonato - ainda pode ser ultrapassado por Valtteri Bottas, da Mercedes. Mas ao contrário do que aconteceu em boa parte das últimas corridas, o alemão celebrou o acerto do seu carro e considerou que serão necessários poucos ajustes para o fim de semana.

"Este foi um bom dia. O carro e o balanço estavam bons e eu acho que estávamos todos muito próximos. Se conseguirmos dar o usual passo para frente no sábado e melhorar o carro um pouco, deveremos ter um bom dia. Mas não acho que precisamos mudar muito. Também tentamos algo pensando na próxima temporada hoje", explicou.

Com 302 pontos na temporada, Vettel está 43 atrás de Hamilton e 22 à frente de Bottas. Para confirmar o vice-campeonato sem depender do resultado do finlandês, o alemão precisa terminar entre os oito primeiros da prova que acontecerá domingo, às 11 horas. Neste sábado, no mesmo horário, os pilotos disputam o treino classificatório.