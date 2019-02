Vettel celebra dia 'muito próximo da perfeição' em primeiro teste da F1

O alemão Sebastian Vettel deixou o primeiro teste de pré-temporada da Fórmula 1 em 2019 com ótimas impressões. Dono do melhor tempo da atividade no Circuito da Catalunha, em Barcelona, nesta segunda-feira, o vice-campeão mundial do ano passado fez elogios ao novo modelo da Ferrari e celebrou o desempenho "muito próximo da perfeição".

"O que eles colocaram na pista hoje foi muito próximo da perfeição para o primeiro dia de teste - pelo número de volta que demos e como a equipe lidou com o carro. Obviamente, tudo estava mais no limite do que no carro do ano passado. Mas não houve grandes dramas deste ponto de vista, foi muito bom", declarou.

Vettel marcou o tempo de 1min18s161 e completou 169 voltas, o que fez dele o piloto mais veloz e o que mais permaneceu na pista nesta segunda. Ótimo indício para quem precisa de uma temporada bem superior às últimas se quiser desbancar a hegemonia da Mercedes.

"Nós não poderíamos pedir por um dia melhor. Eu acho que foi inacreditável. O carro estava funcionando muito bem, nós não tivemos nenhum problema que reduzisse nosso ritmo. Nós fizemos o programa da forma que queríamos e conseguimos até rodar um pouco mais", comentou.

Como era de se esperar, o desempenho deixou Vettel mais confiante para a temporada que vai começar no dia 17 de março, com o GP da Austrália. "As primeiras impressões foram boas e fortes. O carro está funcionando. Eu me sinto confortável. Certamente, consegui voltas suficientes hoje, então vou dormir bem."