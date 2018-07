Vettel celebra melhor tempo do dia, mas quer evolução

"O carro parece bom, mas há sempre muito trabalho para fazer e há algum espaço para evolução. Minha volta não foi totalmente limpa, já que tivemos que abortar no começo graças ao freio estar um pouco quente, mas trabalhamos para encontrar o limite. Eu não acho que os pneus parecem tão diferentes, mas eles estão um passo a mais na direção certa", declarou.

Companheiro de Vettel, Webber também viu poucas mudanças em relação aos pneus - no final de semana do GP da Hungria, a Pirelli está estreando os novos compostos que serão utilizados até o fim da temporada. O australiano, ao contrário do alemão, no entanto, parece plenamente satisfeito com seu carro.

"Os pneus estão parecidos com os usados antes, já havíamos tido uma sensação boa nos testes de Silverstone. Foi tudo bem hoje (sexta) e estou feliz, o carro pareceu estar bem e a equipe fez um grande trabalho. Domingo é o objetivo, o treino de classificação é importante, mas domingo é o foco", comentou.