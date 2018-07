Vettel celebra pole, mas pede calma para corrida

O alemão Sebastian Vettel demonstrou certo entusiasmo com a pole position conquistada no treino de classificação do GP da Coreia do Sul, etapa estreante na Fórmula 1. Mas, apesar de celebrar o bom desempenho da Red Bull, ele ponderou que a corrida de domingo será complicada e disse que precisará ter cautela.

"É sempre um sentimento especial estar na pole", celebrou o alemão, terceiro colocado na classificação geral do campeonato, com 14 pontos atrás do líder - e seu companheiro - Mark Webber. "Mas todo o meu foco está na corrida de amanhã (domingo). O carro estava rápido, não há dúvidas, mas ainda temos muito trabalho a fazer. O mais importante é manter a calma".

Sobre o circuito de Yeongam, Vettel contou ter gostado dos dois trechos finais. "A pista aqui é boa. Não há muito a ser feito no primeiro setor, mas o segundo e o terceiro são bem divertidos, embora também sejam fáceis de se cometer um erro", avaliou.