Vettel celebra primeira fila da Red Bull em treino 'difícil' na Inglaterra

A Red Bull voltou a demonstrar sua predominância na temporada ao conseguir a dobradinha no treino classificatório deste sábado para o GP da Grã-Bretanha, que acontece no domingo. Mesmo tendo ficado com a segunda colocação, atrás de seu companheiro Mark Webber, Sebastian Vettel, líder do Mundial de Pilotos, comemorou o resultado.

"Foi um resultado muito bom para nós, especialmente com tudo que foi especulado sobre essa corrida, então é bom ver que ainda estamos no melhor de nossa forma e podemos fazer voltas rápidas. Qualquer coisa pode acontecer amanhã (domingo), acho que esse circuito exige muito dos pneus, então vamos ver o que acontece", declarou.

Foi apenas a segunda vez na temporada que Vettel não conseguiu a pole - a outra foi no GP da Espanha, quando o próprio Webber largou em primeiro. O alemão lamentou a forte chuva que caiu em Silverstone neste sábado, que o impediu de tentar uma segunda volta rápida na terceira parte da qualificação.

"Acho que foi um treino difícil, com mudanças climáticas. Começou a chover em diferentes partes do circuito, então era difícil saber onde estava seco e onde estava molhado", apontou. "É uma pena que não tenha conseguido uma segunda volta na parte final do treino, adoraria desafiar o Mark (Webber) de novo, mas ele conseguiu uma volta muito boa", completou.