Vettel celebra volta ao pódio e exalta força de Rosberg para suportar pressão

Depois de seis corridas sem conseguir subir ao pódio, Sebastian Vettel fechou o Mundial de Fórmula 1 de 2016 com um ótimo terceiro lugar neste domingo no GP de Abu Dhabi, no qual ultrapassou Max Verstappen, da Red Bull, e depois chegou a pressionar Nico Rosberg, da Mercedes, em busca do segundo lugar nas voltas finais.

Com o resultado, o piloto da Ferrari terminou o campeonato no quarto lugar, com 212 pontos, oito à frente do holandês Verstappen, quinto colocado na classificação geral, enquanto o finlandês Kimi Raikkonen foi o sexto pela equipe italiana, com 186 pontos.

Ao comentar o resultado deste domingo, Vettel disse que poderia ter até conquistado o segundo lugar ou até a vitória no final da prova, mas reconheceu que Rosberg teve força para suportar a pressão para sustentar a segunda posição, assim como também soube administrar a pressão nas últimas etapas do Mundial. Nestas últimas quatro corridas, todas vencidas por Lewis Hamilton, ele enfrentou o inglês em seu encalço na luta direta pelo título, que acabou ficando com o alemão.

"Acho que essa foi uma corrida importante para nós hoje: nas voltas finais, eu gostaria de ter ganho mais duas posições, porque a velocidade estava lá", ressaltou o alemão, que depois enfatizou que este foi um "ano duro, com muitos altos e baixos", fato que o faz ficar, também por isso, "muito feliz com este resultado".

Já ao falar sobre Rosberg, Vettel felicitou o seu compatriota pelo título e pela competência na pista, afirmando que ele foi um "merecido campeão". "Primeiramente eu queria parabenizar o Nico pelo título e por isso (pressão que segurou no fim da prova). Essas últimas voltas foram muito complicadas, eu realmente não queria estar na pele dele", admitiu.