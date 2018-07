Vettel cogitou desistir da Fórmula 1 em 2014, diz ex-chefe da Red Bull

O quatro vezes campeão do mundo Sebastian Vettel considerou se aposentar da Fórmula 1 por causa de disputas que teve com a nova direção de sua equipe na última temporada, disse o ex-chefe da Red Bull Christian Horner.

"Ele não gostou das mudanças na regulação," Horner disse a jornalistas britânicos em Jerez que cobrem os testes de pré-temporada da equipe.

"Ele não gostou do novo motor, as sensações do novo sistema, o poder, o controle de frenagem elétrica, a falta de efeito de solo. Você poderia dizer que ele não estava feliz", disse.

